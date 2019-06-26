Орешкин рассказал о готовности России к глобальному кризису

Москва, 26 июня. Россия к возможному глобальному кризису готова значительно лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Орешкин выразил мнение, что замедление экономического роста произойдет из-за роста тарифов и ограничений эффективности в мировой торговле. При этом цены, по его мнению, снижаться не будут.

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Россия к возможному глобальному кризису готова значительно лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году, благодаря бюджетному правилу, инфляционному таргетированию и плавающему валютному курсу.

Ранее Орешкин заявил, что пока не видит причин для технической рецессии в России. Таким образом, он опроверг мнение экспертов, которые предположили, что во втором квартале в России может начаться рецессия. Более того, глава Минэкономразвития предсказал рост экономики в июне, который должен превышать майские показатели. Определяющими же с точки зрения роста ВВП будут результаты третьего квартала. Именно они наиболее явно отражают динамику экономического роста за год.

Незадолго до этого министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения. Он объяснил это явление ростом потребительского кредитования, а также сокращением теневого сектора в экономике.