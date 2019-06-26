Трамп пригрозил уничтожить Иран

Нью-Йорк, 26 июня. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением. По его словам, Штаты встретят любое нападение Ирана «огромной и подавляющей силой».

«В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», — написал американский лидер в Twitter.

Он подчеркнул, что у США не будет больше «никакого Джона Керри и Барака Обамы» — экс-госсекретаря и экс-президента, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Тегераном, сообщает «Царьград».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не знает, что делать после ввода американцами санкций в отношении Тегерана. По его словам, администрацию президента США «охватила умственная неполноценность». Твит Трампа стал реакцией на это высказывание, передает «Утро.ру».

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном ухудшились после атаки нефтяных танкеров Front Altair и Kokuka Сourageous в Оманском заливе. США утверждают, что к атаке якобы причастен Иран. Вашингтон предоставил видеозапись, на которой будто бы изображены члены Корпуса стражей Исламской революции. Они снимают с одного из танкеров бомбу. На форме у «военных» нет опознавательных знаков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предоставленные Штатами данные не позволяют сделать вывод о причастности Ирана к инциденту с танкерами. Он подчеркнул, что эти «доказательства» не признают в России и ряде стран Европы.

21 июня иранские военные сбили американский беспилотник, который нарушил воздушной пространство Ирана. Дональд Трамп назвал эти действия Тегерана «очень большой ошибкой». По сообщению ряда СМИ, он принял решение нанести ночной авиаудар по Ирану, но затем отозвал приказ, сообщает «Газета.ru».