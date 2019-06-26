Los Angeles Times посоветовала своим читателям отдыхать в Крыму

Лос-Анджелес, 26 июня. В американской газете Los Angeles Times вышел материал за авторством журналиста Джефа Опдайка, в котором он рекомендует читателям отдохнуть в Крыму.

По словам американского журналиста, на полуострове гостей ждут живописные виды и гостеприимство крымчан. Опдайк уже пять раз посетил Крым, оставшись в полном восторге. Он посоветовал всем жителям Запада, даже тем, которые «брезгуют подпитывать экономику спорной территории», побывать в Крыму.

Он отметил, что после воссоединения с Россией, Крым стал одним из самых быстроразвивающихся регионов страны. Изменения к лучшему отмечают и сами крымчане, указывая, что стали жить намного лучше, чем пять лет назад, пишет Опдайк.

Журналист сравнил крымскую Ялту с американской Санта-Барбарой. Другими важными достопримечательностями полуострова он называл Воронцовский и Ливадийский дворцы, гору Ай-Петри, «Ласточкино Гнездо», Балаклавские штольни, винодельческий завод «Массандра» и генуэзскую крепость в Судаке.

К своей статье журналист приложил справочную туристическую информацию, содержащую подробные инструкции о том, как добраться в Крым из США, а также цены на транспорт из Симферополя до Ялты. Опдайк напомнил, что гостям понадобится российская виза и запас наличных денег. Кроме того, он подготовил список отелей и ресторанов полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.