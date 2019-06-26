Незадолго до смерти Началова заказала на праздник дочери торт с черепом

Москва, 26 июня. Певица Юлия Началова за несколько месяцев до смерти заказала на день рождения своей дочери Веры Алдониной торт, на котором сверху был изображен череп. Об этом рассказала Антонина Лобачева, организатор детских праздников.

В интервью Дни.ру Лобачева рассказала, что много лет общалась с Началовой. При этом с певицей «всегда было легко и приятно работать», поскольку та точно знала, что хочет, и «не включала звезду».

Последний заказ Началовой оказался немного неожиданным: она попросила провести праздник по мотивам знаменитой книги «Код да Винчи». Кульминацией празднования 12-летия дочери певицы стал вынос торта. Тогда никто не придал значение тому, что торт венчало изображение черепа — как на обложке романа.

Напомним, артистка скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда ее госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови, передает телеканал «360».

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца, пишет «Царьград».

Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, передавал НСН. Спустя некоторое время на могиле стали собираться поклонники и проводить ритуалы — люди «заряжают воду», используют землю с ее могилы для лечения болезней.