Продюсеры рассказали, сколько стоит сделать из никому не известного человека звезду

Москва, 25 июня. Российские продюсеры и организаторы концертов рассказали, сколько потребуется средств и времени, чтобы раскрутить обычного человека и сделать из него звезду.

Как рассказал музыкант, кинокомпозитор и продюсер Олег Чубыкин, сейчас уже не нужно обивать пороги записывающих компаний. Например, сам Чубыкин имеет собственный лейбл, выпускающий его музыку.

«Я могу уже через неделю издать свой новый сингл или песню моих друзей-музыкантов, которая будет доступна на всех цифровых площадках по всему миру», ― приводит его слова «Комсомольская правда».

По его словам, знаменитости делятся на две группы – те, кто поддерживает свою популярность с восьмидесятых и девяностых, а также те, кто известен лишь в определенных кругах – у конкретной возрастной или социальной группы. В целом, сейчас музыкантов и певцов стало больше, чем в конце прошлого века. Однако широкий выбор порождает сильную конкуренцию.

Как считает продюсер Леонид Бурлаков, сделавший популярными группу «Мумий Тролль» и певицу Земфиру, стать известным в одиночку невозможно.

«Когда говорят «раскрутились сами», не верьте. За всеми всегда стоят определенные люди и деньги», — сказал Бурлаков.

Он рассказал о важности плана развития исполнителя, например, нужно провести фотосессию, приобрести костюмы для выступления, создать демозапись и арендовать студию. В принципе, по его словам, группу можно одеть за сто тысяч рублей, однако секонд-хенд позволит сильно сэкономить. Стоимость первого клипа он оценил в 50-100 тысяч рублей.

«У нас клипы стоят в среднем от 50 тысяч долларов, меньше сделать нельзя. Все зависит от локации. За хорошую надо платить 10 тысяч долларов. Вспомните величайшего музыканта Майкла Джексона, который делал клипы от 7 - 10 миллионов долларов за каждый», ― сказал продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер некогда популярного певца Жени Белоусова Любовь Воропаева рассказала, как правильно составлять первый альбом. По ее словам, в нем должно быть не менее трех опорных хитов. Больше 150 тысяч на запись альбома она тратить не советует.

В целом, стоимость раскрутки звезды колеблется от 100 долларов до полумиллиона. Процесс быстрым не будет – потребуется примерно три года. Результат «под ключ» обойдется в полтора-два миллиона долларов. Если все будет сделано правильно, то финансового благополучия звезда достигнет через пять-семь лет. Доходы будут поступать от концертных выступлений, корпоративов, а также стриминга и авторских отчислений.