Нью-Йорк, 26 июня. Россия отвергла обвинения в неизбирательных ударах по целям в сирийском Идлибе. Об этом заявил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

«Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе», — заявил Бакин.

По его словам, Москва регулярно отмечает однобокость в освещении событий в идлибской зоне деэскалации со стороны ряда стран. В частности, Россию и Сирию обвиняют в «создании напряженности», закрывая глаза на бесчинства террористов в провинции.

Ранее ВКС РФ уничтожили главарей группировки «Джейш Аль-Изза» в окрестностях города Аль-Латамина. Гибель головной части командного состава боевиков, а также тяжелое состояние главаря «Джейш Аль-Иззы» подтверждают террористы на подконтрольных ресурсах в Сети.

«Джейш Аль-Изза» играет ключевую роль на южном направлении Идлибской зоны деэскалации. Аль-Латаминский выступ находится в оккупации с 2012 года, террористы его тщательно охраняют. После боевого вылета ВКС РФ у исламистов уверенности заметно поубавиться, уверен военный корреспондент Олег Блохин.