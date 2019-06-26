Трамп собрал 24 млн $ за сутки после старта предвыборной кампании. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Удачный старт предвыборной кампании Трампа, сокращение срока Марии Бутиной и суровая новозеландская Фемида. Об этом и многом другом расскажет журналист и член Общественной палаты Александр Малькевич.

Официальный старт кампании Трампа

Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Первый срок у него шел в рамках хештега «maga» Make America great again, теперь следующий хештег «kag» Keep America great. То есть Америку он великой уже сделал, он так считает, поэтому следующая задача на четыре года это сохранить ее величие. И еще сказал, что никогда в США не будет социализма. Смех смехом, но есть факты, за 24 часа с момента, как он сказал официально про выдвижение на второй срок, он на свой избирательный счет собрал свыше 24 млн $ пожертвований простых американцев, 1 млн $ в час. Вот такие вот деньги.

Гонка предвыборных обещаний в США

Параллельно его основной соперник от демократов Джо Байден проводит митинги. И началось: поток предвыборных обещаний. Он заявил, что сможет победить рак, он будет побежден. Трамп говорит: «Когда я стану президентом, я не только смогу победить рак, но и СПИД». Что ответит Байден? Он не подвел, пошел в гей-бар. Именно с этого бара началась борьба за ЛГБТ права, и Джо сказал: «Я один из вас, но ментально». Чем ответит Трамп? Сказал, что хочет поладить с Россией и с Китаем. Но судя по тому, что происходит, это какая-то особая формулировка «поладить по-трамповски». Кстати он в Твиттере написал, если он не выиграет на выборах, рынок ждет беспрецедентный обвал.

Поселение имени Трампа

Минутка международных новостей. На Голанских высотах в Израиле состоялось торжественное открытие нового поселения имени Дональда Трампа. Если он переизберется, то будут появляться поселки, города, улицы. Предлагаю Киеву не подтормаживать с «Проспектом Трампа», тогда бы он мог лично приехать на Украину и поучаствовать в открытии. У Трампа идет война с мэром Лондона. Теперь он пишет в Твиттере, что жителям Лондона вы должны как можно скорее поменять мэра. Вот такая депеша из Белого дома.

Бутиной сократили срок

Трамп подписал указ, по которому пропорционально снижаются сроки наказания по целому ряду граждан, которые отбывают приговоры. И Марии Бутиной снизили на десять дней. Даже на десять дней провести меньше в американской тюрьме — это очень здорово. Это наша радость, но это плановые бюрократические движения американского аппарата. К чему я вспомнил про Бутину?

Опасное знакомство американского сенатора

У госсекретаря США есть зам Андреа Томпсон, которая в 2017 году вышла замуж. Эту свадьбу организовывал друг ее и мужа Пол Эриксен, республиканский политтехнолог. Он приходит на свадьбу со своей девушкой Марией Бутиной. После полгода шла проверка Томпсон перед назначением, ее назначением на должность в Сенат. Спустя три месяца Мария Бутина арестована. И сейчас демократы обвиняют Томпсон, что она не рассказала о знакомстве с Бутиной, призывают гнать ее из Госдепа. Это реалии американской жизни наших дней.

Американские СМИ помогают России

New York Times недавно писала о том, что американцы внедряют вредоносное ПО в систему, обеспечивающую функционирование российской энергетики, и готовят реальные кибератаки. Трамп обвинил журналистов в госизмене. Те, в свою очередь, заявили, что ничего подобного, все так и есть. Американские СМИ нам доказывают атаки на нашу инфраструктуру. У нас, мне кажется, отставание идет лет на пять, в киберпространстве. Но вот такие вбросы в американских СМИ должны способствовать в расстановке правильных приоритетов госполитики. Поэтому к этой теме я буду возвращаться еще не раз.

Свобода слова в Новой Зеландии

Закончу интернет регулированием, но не у нас. В Новой Зеландии двадцать один месяц просидит житель, который просто распространил видео о расстреле в Крайстчерче. Хорошо, что лапы новозеландского правосудия не могут дотянуться до анонимных авторов телеграмм-каналов.