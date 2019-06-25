Кикабидзе поддержал оппозицию на протестах в Грузии

Москва, 25 июня. Грузинские власти, по сути, сами спровоцировали все то, что сейчас происходит в стране. Такое мнение высказал в интервью «МК» артист Вахтанг Кикабидзе, покинувший Россию в 2008 году.

Говоря о протестах, охвативших Тбилиси в последние дни, Кикабидзе заявил, что «они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство». При этом он подчеркнул, что поддерживает оппозицию в данном вопросе.

«Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось», — отметил актер.

На вопрос, не кажется ли ему, что сделано это было специально, Кикабидзе подчеркнул, что «его же не народ туда сажал, а посадило правительство».

Последовавший за произошедшим в Тбилиси запрет на авиасообщение между Россией и Грузией Кикабидзе называет вполне прогнозируемым. Однако считает, что проиграют от этого не политики, а простые граждане.

«Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?» — резюмировал актер.

В Грузии разгорелись русофобские беспорядки, подогреваемые оппозицией. Поводом для беспорядков стала провокация грузинской оппозиции во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, передавал НСН. Радикалы обвинили российского депутата в том, что он сел в кресло спикера парламента Грузии в соответствии с протоколом, составленным грузинской стороной.

Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В связи с начавшимися антироссийскими беспорядками в Грузии президент РФ Владимир Путин принял решение запретить полеты российских авиакомпаний в эту страну с 8 июля. Позднее глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили озвучил представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы - шаттлы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию, передавал «Царьград».