Команда Малахова довела обманутую дочь пенсионера до скорой

Москва, 25 июня. Жительница Москвы Татьяна Касаткова обвинила программу «Прямой эфир» в недопустимых методах работы. Сотрудники программы обманули ее вместе с 75-летним отцом, которого привезли в студию, утверждает женщина.

По ее словам, члены съемочной группы заявили, что готовят выпуск шоу к юбилею актрисы Галины Стахановой. Отец женщины работал с ней до того, как она стала популярной. Команда Малахова отсняла воспоминания мужчины, а затем выяснилось, что главной темой программы станет установление отцовства дочери Стахановой. Женщина рассказала, что ее семья решила отказаться от работы с Малаховым. По ее словам, членам семьи предложили подписать разрешение на использование снятых эпизодов.

Журналистам «Царьграда» Татьяна Касаткова рассказала, что затем ее отца увезли, вроде бы на студию, после чего он пропал и перестал отвечать на звонки. Взволнованная женщина отправилась на студию «России 1». Однако, ей не смогли объяснить, где находится ее отец.

«Мне нужно найти своего отца, Николая Петровича, я двое суток не могу дозвониться до редактора вашей программы, отца увезли с моей дачи, где мой отец?» — пыталась узнать Кастакина.

По ее словам, сотрудники программы выгнали ее из-за кулис в коридор. Там она встретила оператора из съемочной группы, которая ездила к ее отцу. Однако мужчина не смог помочь Татьяне Касаткиной. Также женщина увидела еще одну сотрудницу программы Малахова, которая отказалась назвать ей свое имя. Она выпроводила взволнованную москвичку словами: «Давай до свидания».

Из-за волнений Татьяне Касатковой стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Она так и не смогла выяснить у сотрудников «Прямого эфира» о местонахождении своего отца.

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