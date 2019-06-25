Постпред США рассказал, когда Северная Македония может стать полноправным членом НАТО

Вашингтон, 25 июня. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейот Хатчинсон заявила, что Северная Македония станет членом альянса с полными правами уже саммиту НАТО, который пройдет в декабре.

Протокол о вступлении будущей республики Северная Македония в Североатлантический альянс был подписан штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это решение должны ратифицировать все участники альянса.

«Мы надеемся, что это произойдет на встрече лидеров в декабре. Это то, над чем мы все работаем», ― сказала представительница США в НАТО.

Она отметила, что парламент каждого из членов НАТО должен подтвердить, что он согласен на присоединение Северной Македонии. В частности, в США это решение должно быть рассмотрено Сенатом. По ее оценкам, Сенат может вынести решение летом, однако не исключено, что это произойдет осенью.

Как заявила Хатчинсон, в США надеются, что уже к концу года Северная Македония станет их полноправным партнером по альянсу.

Напомним, что в июне 2018 года между Грецией и Македонией было подписано Преспанское соглашение, согласно которому бывшая югославская республика сменила название на Северную Македонию. Соглашению предшествовал референдум в Македонии, однако он фактически провалился, так как в голосовании приняли участие лишь 37% избирателей при пороге явки 50%. В то же время, большинство проголосовавших выступили за переименование своей страны. В середине февраля этого года Преспанское соглашение официально вступило в силу, пишет «Газета.ру».