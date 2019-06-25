Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Постпред США рассказал, когда Северная Македония может стать полноправным членом НАТО

51
0 Оставить комментарий

Постпред США рассказал, когда Северная Македония может стать полноправным членом НАТО

Вашингтон, 25 июня. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейот Хатчинсон заявила, что Северная Македония станет членом альянса с полными правами уже саммиту НАТО, который пройдет в декабре.

Протокол о вступлении будущей республики Северная Македония в Североатлантический альянс был подписан штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это решение должны ратифицировать все участники альянса.

«Мы надеемся, что это произойдет на встрече лидеров в декабре. Это то, над чем мы все работаем», ― сказала представительница США в НАТО.

Она отметила, что парламент каждого из членов НАТО должен подтвердить, что он согласен на присоединение Северной Македонии. В частности, в США это решение должно быть рассмотрено Сенатом.  По ее оценкам, Сенат может вынести решение летом, однако не исключено, что это произойдет осенью.

Как заявила Хатчинсон, в США надеются, что уже к концу года Северная Македония станет их полноправным партнером по альянсу.

Напомним, что в июне 2018 года между Грецией и Македонией было подписано Преспанское соглашение, согласно которому бывшая югославская республика сменила название на Северную Македонию. Соглашению предшествовал референдум в Македонии, однако он фактически провалился, так как в голосовании приняли участие лишь 37% избирателей при пороге явки 50%. В то же время, большинство проголосовавших выступили за переименование своей страны. В середине февраля этого года Преспанское соглашение официально вступило в силу, пишет «Газета.ру».

infox - new
Автор: Антон Зарубин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров