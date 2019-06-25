В России разработан уникальный способ выхода космонавтов на поверхность Луны

Москва, 25 июня. Российские инженеры изобрели способ выхода на поверхность Луны, при котором можно уберечь лунный модуль от попадания пыли. Как сообщил ведущий инженер ЦНИИмаш Андрей Кольчугин, этого можно достичь благодаря выходу на поверхность Луны без использования шлюзового отсека.

Выходившие на поверхность спутника Земли американские астронавты жаловались, что лунная пыль, прилипшая к скафандрам, сильно загрязняла внутренний объем лунного модуля.

Кольчугин рассказал, как предполагается решить эту проблему. По его словам, «космонавты смогут выходить из корабля, минуя шлюзовой отсек».

«Скафандр присоединен снаружи (лунного корабля) к своему собственному маленькому шлюзу. Космонавт изнутри заходит в него, закрывает шлюз и отсоединяется», — рассказал он в интервью, опубликованном в YouTube-канале телестудии Роскосмоса.

Таким образом лунная пыль не попадет во внутренний герметичный объем лунного корабля.

Отметим, в начале июня гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что новые скафандры российских космонавтов могут оснастить реактивными спасательными ранцами. По его словам, несмотря на то, что система не рассчитана на перелет с одного конца станции на другой, она поможет космонавтам «сориентироваться и спастись в случае отделения от станции». Планируется, что оборудование будет включать 16 двигателей.