«Калашников» представил новое ружье против дронов

Москва, 25 июня. Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.

«Антидрон REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг», — сообщает пресс-служба концерна.

В стандартную комплектацию оружия будут входить три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС (спутниковые навигационные системы). Блок подавления СНС размещен прямо в корпусе. Кроме того, ружье получит индикацию заряда батареи для упрощения контроля его уровня.

Новые образец вооружения прошел все необходимые лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Его признали безопасным и соответствующим санитарным нормам.

«Как и в предыдущей версии, частоты подавления могут быть настроены, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел», — сообщает пресс-служба «Калашникова».

Напомним, что ранее концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019» представил новинку среди ударных дронов — беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Там же он продемонстрировал гражданскую версию автомата АК-12. Ранее сегодня стало известно, что «Калашников» создаст по заказу Минобороны РФ линейку боевых робототехнических комплексов «Соратник». Комплекс уже прошел опытную эксплуатацию.