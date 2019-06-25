Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

«Калашников» представил новое ружье против дронов

213
0 Оставить комментарий

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Москва, 25 июня. Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.

«Антидрон REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг», — сообщает пресс-служба концерна.

В стандартную комплектацию оружия будут входить три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС (спутниковые навигационные системы). Блок подавления СНС размещен прямо в корпусе. Кроме того, ружье получит индикацию заряда батареи для упрощения контроля его уровня.

Новые образец вооружения прошел все необходимые лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Его признали безопасным и соответствующим санитарным нормам.

«Как и в предыдущей версии, частоты подавления могут быть настроены, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел», — сообщает пресс-служба «Калашникова».

Напомним, что ранее концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019» представил новинку среди ударных дронов — беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Там же он продемонстрировал гражданскую версию автомата АК-12. Ранее сегодня стало известно, что «Калашников» создаст по заказу Минобороны РФ линейку боевых робототехнических комплексов «Соратник». Комплекс уже прошел опытную эксплуатацию.

infox - new
Автор: Антон Зарубин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров