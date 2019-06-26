Ху из мистер Яшин: шестерка Навального, лицемер, рэкетир семьи

Лев Иванович Яшин — гордость советского футбола и всей страны. Олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Лучший вратарь XX века по версиям футбольных объединений и спортивных изданий. И единственный, получивший «Золотой мяч». Увы, но Яшина здорового человека, может затмить Яшин курильщика — одиозный политик Илья Яшин. Из-за числа скандальных упоминаний в интернете Льву Ивановичу, похоже, придется вскоре подвинуться в выдаче по легендарной фамилии. И ладно бы скандалы были когда-то в прошлом. Нет, они продолжают множиться. Давайте взглянем на минувший год из жизни депутата.

Не то денежки, что у бабушки, а то денежки, что в запазушке

День Победы в 2018 году оппозиционер Илья Яшин решил отметить не на родной земле, а на земле бывшего противника — в Германии. С обнаружившими его журналистами на контакт он не шел и пребывал не в самом лучшем настроении.

Очевидно, что память подвига ветеранов является для него пустым звуком. А отсюда и до презрительного отношения к пожилым людям недалеко. Даже если это твоя родная бабушка. Александре Дмитриевне не повезло с таким внуком, ведь тот поселил ее в ночлежке для одиноких стариков, а сам получает доход с ее квартиры и по бабушке не скучает.

Прокуратура Красногорского района Московской области неоднократно проверяла пансионат «Гостеприимный» и находила множество нарушений — антисанитария, пожарная безопасность, предпринимательская деятельность в жилом доме. Отдельного внимания заслуживает забота внука, который говорил, что Александре Дмитриевне необходим постоянный медицинский уход. Увы, но с местом, видимо, Илья Яшин ошибся: у «Гостеприимного» отсутствует лицензия на данный вид деятельности, и функционирует он как гостиница для временного проживания. Временного! А бабушка горе-политика живет там постоянно. В ее квартире живут родители Ильи Валерьевича, а свою сдают в аренду. Пожилым московским избирателям в пору задуматься, нужен ли им такой депутат…

«Есть такие личности, к которым относится и Илья Яшин, для которых важна не цель, а движение. Потому что именно это движение, а на самом деле его имитацию, и оплачивают те самые, в большей степени зарубежные, спонсоры, которые финансируют всю нашу «демократическую оппозицию». Поэтому эти деятели громко заявляют, что идут на какие-то выборы, и практически всегда они не могут пройти ни муниципальный фильтр, они не могут собрать подписи», — подчеркивает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Такси, такси, вези, вези

Приписывать себе создание «социального такси» — это как назваться изобретателем велосипеда. Глупо, неэффективно, но возможно. Илья Яшин этой возможностью воспользовался и заявил, что создал долгожданное социальное такси для всех нуждающихся. Можно допустить, что он имел в виду исключительно районное направление, которое дополняет основное социальное такси. И снова депутат в луже. Районные службы данного вида перевозок тоже много где существуют. Дважды мимо, Илья Валерьевич.

Яшин закупил для своего такси «легковой автомобиль класса С (по европейской классификации) или автомобиль, превосходящий по техническим характеристикам. Тип кузова: универсал или минивэн». Всего один. Получается, нет автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами. Как же Илья Валерьевич собирается перевозить маломобильных пассажиров? Ведь даже коляску некуда деть. И какой смысл был в симуляции бурной деятельности?

«Непосредственно моя подруга, она многодетная мать. Она, к сожалению, не могла воспользоваться социальным такси, потому что у нее более трех детей. Такси это обычная машина, неприспособленная для перевозки тех же детей. Можно обратить внимание на видео, которые выпускает сам Илья Валерьевич, дети перевозятся с нарушениями ПДД, то есть без кресел, без каких-либо креплений», — отмечает жительница дома по Московско-Казанскому переулку Юлия Чалых.

И как вишенка на торте. Илья Яшин в самом начале своего депутатства сделал громкое заявление: социальное такси будет создано на деньги, сэкономленные при отказе от казенной машины с водителем! От машины оппозиционер отказался, и была проведена госзакупка по оказанию автотранспортных услуг. Только вот не для жителей его Красносельского района, а «для аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский в 2018 году». И стоят эти услуги уже не 700 тысяч, как водитель с машиной у предшественницы Яшина, а 960 тысяч рублей. «Экономика должна быть экономной» — это точно не про Илью Валерьевича.

Мыльный пузырь реагентов

Очередная инициатива Яшина — москвичи должны побороть вредные реагенты, которые используются зимой! Политик обеспокоился здоровьем, только он забыл или не захотел упомянуть, что состав реагентов прописан в документах на закупку. В техзадании содержание вредных веществ прописано до миллиграмма, и таблица эта находится в открытом доступе. Яшин не забыл и про братьев наших меньших, дескать, собаки повреждают лапы от этих веществ, получая химические ожоги. Только этот миф из далеких 90-х разбивается о факты: за последние годы соответствующих обращений в ветеринарные клиники не зафиксировано.

Со здоровьем не получилось, так может хотя бы экономикой москвичи вдохновятся? Ведь, по словам Ильи Валерьевича, департамент ЖКХ на закупку противообледенителей начал тратить вдвое больше средств. Не хочется расстраивать депутата, но тут он снова промахнулся. Большую часть реагентов для обработки тротуаров закупает ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги». Муниципальному главе Яшину стоило бы получше знать распределение обязанностей среди госструктур и предприятий. И если просмотреть все госзакупки по реагентам на этот зимний сезон, видно, что те 6 млрд рублей, о которых говорит Яшин, потрачены на закупку «Автомобильными дорогами». Еще несколько более мелких закупок сделали, например, больницы — для обработки дорожек у себя во дворах. При чем же тут департамент ЖКХ, депутат Яшин? Видимо, для красного словца.

Также он рассказывал про коммунальщиков, которые обогащаются на закупках злополучных реагентов. Только вот ни схем, ни каких-то иных доказательств он не привел. Более того — сайт госзакупок позволяет отследить каждую копейку бюджетных денег, и пока по этому поводу ни у кого, кроме Яшина, вопросов не возникло.

А еще поражает мастерство политика с дипломом политолога вмиг находить решение проблемы в сфере, максимально далекой от его специализации. «Нужен гранитный щебень как в Европе!», — сказал, как отрезал. А то, что специалисты с огромным профильным опытом занимаются темой антигололедных смесей много лет — на это можно закрыть глаза, выходит. Вот такой пузырь из реагентов и пустых слов получился — ничего не жалко депутату Яшину ради любимых москвичей…

Красное словцо красной строкой

Один из вещественных итогов работы депутата можно буквально потрогать — это районная газета «Красная строка». Издается она на деньги скромного красносельского бюджета, закупку провели в прошлом году. 425 тысяч рублей из карманов москвичей ушли на… агитацию Ильи Яшина! Почти все материалы посвящены его мнимой борьбе и запросам в различные инстанции.

В газете, в том числе, тоже было опубликовано о неравной борьбе политика с реагентами. Только вот о реальных проблемах Красносельского района на страницах почти ничего нет. Более того — этот «агитлисток», выпускаемый за счет бюджетных средств, даже не зарегистрирован как средство массовой информации. Депутат на справедливые вопросы о регистрации утверждает, что ничего не должен. Мол, это все мелкие придирки, связанные с политической ситуацией.

«У нас даже эти буклетики носили жителям под роспись. То есть с какой целью это делалось? Установить перед сбором подписей в думу кто проживает, кто не проживает. Опять же, очень красочные фотки, описываются его достижения мифические», — рассказывает общественный деятель Петр Торбиевский.

Получается, что работы Яшина как депутата практически нет, все видят только статьи сомнительной достоверности. А раз нет дел, то совершенно неудивительно, что о деятельности Яшина (ввиду ее отсутствия) жители его округа ничего толком не могут сказать.

Мэр Москвы Илья Яшин

Глава Красносельского района столицы Илья Яшин благополучно подал документы в Мосгоризбирком, чтобы стать мэром Москвы. Затем также благополучно заявил, что не пройдет муниципальный фильтр по вине политических противников. Якобы руководство «Единой России» запретило муниципальным депутатам-единороссам ставить за него подписи. А потом Илья Валерьевич все так же благополучно снялся с выборов.

Красивая история давления, которая показывает — непросто молодому депутату гнуть свою линию, ох как непросто. Но Илья Яшин был бы не Илья Яшин, если бы история с его участием где-либо завершилась вдруг просто и окончательно. Дело в том, что глава Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин опроверг его слова. Никаких запретов ставить подписи за кого-либо нет и не было. Более того, по словам Додучкина, Яшин дважды получал приглашения на встречи с депутатами, но воспользоваться этой возможностью почему-то отказался.

Спасти ценой… жителей?

Квартал №998 стал любимым детищем Ильи Валерьевича. По словам Яшина, он спас памятник советской архитектуры (официально таким не признанный — прим. редакции). В реальности — лишил возможности сотни семей переселиться в благоустроенное жилье в центре Москвы.

Однако Яшин, возглавив Совет депутатов МО Красносельский, вдруг решил, что данный квартал не может быть снесен, так как он является памятником культурного наследия. И внешне неприглядные дома, строившиеся в 20-ых годах прошлого века для рабочих, а в данный момент фактически превратившиеся в рухлядь, теперь выведены из программы реновации. Это в 20-ых годах, когда люди жили в бараках на 50 коек в одном помещении, считали отдельные квартиры чудом. Сегодня же квартиры квартала далеки от образца совершенства и гораздо хуже тех квартир, которые предлагались людям взамен.

Из-за этой инициативы Яшина тормозится и вся программа реновации в Красносельском районе Москвы. Дело в том, что квартал №998 — стартовая площадка для всего волнового переселения. То есть здесь должны дома ломать, строить новые и потихоньку сюда заселять людей из старых домов. Спасая «памятник культуры», Яшин оставляет без нового жилья большую часть района, где сотни семей десятилетиями ждут благоустроенные квартиры.

«Ведется Яшиным и его компанией активная работа по поводу 998 квартала. То есть в те разы, когда эти дома пытались представить как какое-то культурное наследие, их попытки успехом не увенчались. На вчерашнем заседании одна из активисток Яшинских, она выступила с инициативой — понятно, что она исходит не от нее — разместить на домах памятные таблички. В шестом доме жил Абдулов, здесь жил Паперный», — поясняет Торбиевский.

Эти кадры мы снимали год назад. Можно увидеть то, что район приходит в более плачевное состояние. Дома рушатся на глазах, перспектива переехать пока районом руководит Яшин — практически нулевая. Некоторые находятся в состоянии хронической стройки.

Депутат-коррупционер

Следственный комитет России начал проверку в отношении мундепа Яшина. В последнее время чиновник все чаще появляется в новостях о коррупции. Его товарищи «по делу» —полиция собственного района.

Тelegram-канал «Шавки Красовского» опубликовал покровителя Яшина. Так чиновник получает информацию о якобы «своих» и «чужих» волонтерах в 45-ом округе, от которого собирается выступать на выборах.

Источники пишут, что за наблюдение в особом режиме Илья Яшин якобы платит полиции «скромные» 200 тысяч рублей. Сообщалось и то, что Владимир Волченко владеет несколькими борделями в этом округе. Яшин же покрывает незаконную деятельность майора, используя свои служебные полномочия.

Яшин — не твой бро

Шлейф скандалов и задержаний милицией и полицией тянется за Ильей Яшиным с нулевых. Но то — дела давно минувших дней. Об этом все знают. И как раз сегодняшний Илья Яшин намного интереснее. Мы рассмотрели всего лишь год его работы, а уже все пестрит головотяпством и словоблудием. Депутат, который старается показать свою значимость словами, но не делами. Депутат, который так и остался в душе молодым оппозиционером, готовым ухватиться за любой сомнительности информационный повод — лишь бы попасть в новостные заголовки.

«Я хожу на каждое заседание совета депутатов. Говорится много, а не делается ничего. Они не работают. Только тратят бюджетные деньги. На свой аппарат в районе 8-9 миллионов, на Яшина самого 2-3 миллиона рублей. Простите, а что остается народу? Когда бюджет составляет 14 миллионов. Но, к сожалению, мы приходим и каждый раз это борьба. Постоянная борьба с ним. Он не делает, он не идет. Он говорит всегда одно: я так сказал, я так решил. Вопрос: а кто вы?», — сокрушается Юлия Чалых.

Сегодняшний Илья Яшин — это горе-политик, который идет расслабленной походкой с бутылкой дорогого алкоголя на день рождения к своему соратнику Алексею Навальному — тоже горе-политику. Пример для окружающих? О своем имидже Илья Валерьевич, похоже, не заботится. При такой частоте создания из воздуха инфоповодов Илья Яшин, действительно, может одолеть великого Льва Яшина по частоте упоминаний в интернете. Пока же есть только надежда, что Яшин курильщика не одолеет Яшина нормального человека. И надежда на действия москвичей, которые больше не совершат ошибку и не допустят до власти одиозного мундепа.