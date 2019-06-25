Стало известно, какие средства использовал московский отравитель

Москва, 25 июня. В результате действий серийного отравителя в Москве, подсыпавшего своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, могли пострадать более десяти человек. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанный правоохранительными органами подозреваемый совершал свои преступления с целью ограбления.

По предварительным данным, в возбужденном деле фигурируют три эпизода краж, однако в полицию обратились еще трое пострадавших.

«Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек», ― сказала она.

Следователи провели экспертизу веществ, изъятых у подозреваемого. Ими оказались лекарственные средства – феназепам и клозапин, а также трамадол.

«Следователем, производящим предварительное расследование указанных уголовных дел, принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 («Кража») УК РФ на статью 162 УК РФ («Разбой»)», ― заявила Волк.

По ее словам, сейчас расследование данного дела находится на личном контроле начальника УВД по Центральному административному округу Москвы Игоря Зиновьева.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о более чем двух десятках людей, пострадавших от действий неизвестного, который угощал людей отравленными напитками в районе Чистых прудов, а также в «Яме», парке «Горка» и баре «Зинзивер», после чего грабил их. По предварительным данным, последнее нападение произошло в пятницу, 21 июня.