В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»

Киев, 25 июня. Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.

Во вторник стало известно, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

«Поход в Европу закончился… Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Это решение обсуждали на протяжении почти девяти часов, пишет «ФедералПресс».

Во вторник полномочия московской делегации были оспорены, сообщала «Газета.ру». Теперь в ПАСЕ должны будут составить соответствующий доклад. Голосование по этому документу состоится в среду. Если доклад не одобрят, права российской делегации будут сохранены в полном объеме.

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о провалившейся «спецоперации» по недопуску РФ в ПАСЕ. По ее словам, Украина, Прибалтика, Польша и Грузия готовили целую «спецоперацию». Захарова подчеркнула, что организаторы стремились не только не допустить возврата России в ПАСЕ, но и посеять раздор между странами Европы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во вторник, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу, передавал RT. По его словам, возвращение России в ПАСЕ на Украине сочли условным, в реальности же решение ПАСЕ означает новый подход в отношениях с Россией. Глава МИД Украины добавил, что якобы решение ПАСЕ разрушит Совет Европы.