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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Хама

Латакия, 25 июня. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли 12 населенных пунктов сирийских провинций Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Сафсафа, Айн-Эль-Кантара, Раша, Ройсет-Рушу, Сандран, Бшарфа, Дахр-Абу-Асад, Мгарет-Кара-Шаабан провинции Латакия, Джалама, Кара-Джурн и Скальбия провинции Хама.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее сирийские силы безопасности обнаружили множество оружия и боеприпасов, в том числе произведенное Израилем, в городе Ялда в южных пригородах Дамаска. В частности, было обнаружено 14,5-мм пулемет, 5-мм пистолет, штурмовую винтовку B-10, а также наступательные и оборонительные ручные гранаты, включая бомбы израильского производства, различные боеприпасы.

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Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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