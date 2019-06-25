Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

50
0 Оставить комментарий

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Москва, 25 июня. Министерство энергетики и министерство финансов РФ нашли источники для компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок с 2020 года. Об этом во вторник заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В ближайшее время поправки будут внесены на рассмотрение в правительство, а затем — в Госдуму. Предполагается, что создаваемый в России демпфирующий механизм позволит гасить ценовые колебания топлива на внутреннем рынке.              

«Сдерживает, безусловно. Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», — пояснил Сазанов журналистам.

Ранее сообщалось, что российские нефтяники с начала года понесли убытки в размере 55 млрд рублей из-за переориентации поставок на внутренний рынок. Они попросили вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует данную сферу, изменить способ компенсации, чтобы уменьшить потери.

На сегодняшний день российские власти возвращают компаниям 60% разницы между экспортными ценами на топливо и ценой отсечения. В 2019 году нефтяникам будет выделено из бюджета 124 млрд рублей. Вопрос о переориентации поставок возник после резкого роста цен на бензин.

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров