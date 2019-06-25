Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Москва, 25 июня. Министерство энергетики и министерство финансов РФ нашли источники для компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок с 2020 года. Об этом во вторник заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В ближайшее время поправки будут внесены на рассмотрение в правительство, а затем — в Госдуму. Предполагается, что создаваемый в России демпфирующий механизм позволит гасить ценовые колебания топлива на внутреннем рынке.

«Сдерживает, безусловно. Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», — пояснил Сазанов журналистам.

Ранее сообщалось, что российские нефтяники с начала года понесли убытки в размере 55 млрд рублей из-за переориентации поставок на внутренний рынок. Они попросили вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует данную сферу, изменить способ компенсации, чтобы уменьшить потери.

На сегодняшний день российские власти возвращают компаниям 60% разницы между экспортными ценами на топливо и ценой отсечения. В 2019 году нефтяникам будет выделено из бюджета 124 млрд рублей. Вопрос о переориентации поставок возник после резкого роста цен на бензин.