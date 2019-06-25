МИД РФ призвал ОБСЕ осудить нападение на сотрудника ООН со стороны властей Косово

Москва, 25 июня. Применение насилия против сотрудника ООН со стороны властей Косово заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Выступая на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности Келин отметил, что ситуация в Косово вызывает озабоченность.

«Диалог Белград-Приштина при посредничестве ЕС зашел в тупик», — констатировал Келин.

Он обратил внимание на то, что «Приштина саботирует договоренности 2013 и 2015 годов». При этом, по словам дипломата, Евросоюз никак не воздействует на косовские власти, утвердившие «дискриминационные 100-процентные пошлины на сербские и боснийские товары». Кроме того, в нарушение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН формируется армия Косово.

«Все это заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ», — сказал Келин.

Напомним, 28 мая в столице Косово Митровице раздался сигнал тревоги. Этот город, который раньше назывался Косовска Митровица, теперь разделен на два — Северную Митровицу, где в основном проживают сербы, и Южную Митровицу, где живут албанцы. В этот день перестрелки длились несколько часов, а Сербия в итоге привела свои вооруженные силы на границе с Косово в боевую готовность, передавала «Газета.ру».

В свою очередь, президент Косово Хашим Тачи заявил о «проведении полицейской спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью». В результате неожиданного рейда были задержаны «должностные лица и граждане разных национальностей» — всего 23 человека, в том числе семь сербских полицейских и гражданин России Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН в Косово. При этом полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

О задержанном россиянине Тачи сообщил — «прячась за дипломатическим статусом, он пытался помешать проведению полицейской операции». Вскоре благодаря своему статусу Краснощеков был освобожден и выехал в Сербию, где его госпитализировали в Военно-медицинскую академию Белграда.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, обострение ситуации в регионе — следствие преступного попустительства со стороны ЕС и НАТО, которые имеют серьезные силы на территории Косова.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 14 июня заявил, что Белград готов ввести свои войска на территорию непризнанного Косово. Как сообщали «Известия», по его словам, Сербия пойдет на этот шаг, если международное сообщество не защитит сербов на территории республики.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.