Меланья Трамп назвала имя нового пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, 25 июня. Первая леди США Меланья Трамп объявила имя нового пресс-секретаря Белого дома. Им станет Стефани Гришэм, ранее занимавшая пост официального представителя супруги президента США. Об этом Меланья Трамп написала в своем Twitter.

«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома», - заявила она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей отставке Сандерс с поста пресс-секретаря. В опубликованном им ранее твите он высоко оценил ее личные и деловые качества, назвав Сандерс «необыкновенным человеком с необыкновенными талантами», а также поблагодарил ее за хорошую работу.

Напомним, что Сандерс заняла пост пресс-секретаря президента США 26 июля 2017 года, сменив на этом пост Шона Спайсера, проработавшего около полугода. Причиной отставки стало несогласие Спайсера с решением Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома, пишет RT. В своем заявлении он выразил надежду, что Сандерс будет участвовать в борьбе за пост губернатора штата Арканзас.