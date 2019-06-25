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Меланья Трамп назвала имя нового пресс-секретаря Белого дома

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Меланья Трамп назвала имя нового пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, 25 июня. Первая леди США Меланья Трамп объявила имя нового пресс-секретаря Белого дома. Им станет Стефани Гришэм, ранее занимавшая пост официального представителя супруги президента США. Об этом Меланья Трамп написала в своем Twitter.

«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома», - заявила она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей отставке Сандерс с поста пресс-секретаря. В опубликованном им ранее твите он высоко оценил ее личные и деловые качества, назвав Сандерс «необыкновенным человеком с необыкновенными талантами», а также поблагодарил ее за хорошую работу.

Напомним, что Сандерс заняла пост пресс-секретаря президента США 26 июля 2017 года, сменив на этом пост Шона Спайсера, проработавшего около полугода.  Причиной отставки стало несогласие Спайсера с решением Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома, пишет RT. В своем заявлении он выразил надежду, что Сандерс будет участвовать в борьбе за пост губернатора штата Арканзас.

 

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Автор: Антон Зарубин
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