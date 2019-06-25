Лавров и Маас встретятся на форуме «Петербургский диалог» в Германии

Берлин, 25 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас встретятся на полях форума общественности «Петербургский диалог», который состоится 18-20 июля в немецком городе Петерсберге. Об этом во вторник заявила госминистр по вопросам международной культурной политики в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг.

«Оба главы МИД встретились в этом году уже три раза и в ближайшие недели снова встретятся — на ежегодной встрече «Петербургского диалога» в Петерсберге под Бонном», — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, что ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал резолюцию ПАСЕ, принятую с целью возвращения России в организацию. Лавров назвал принятие резолюции позитивным шагом, однако отметил, что традиционные идейные противники России — Украина и Великобритания — внесли более 200 поправок в попытке сорвать одобрение документа. Впрочем, ни одно из этих предложений так и не было включено в итоговый вариант резолюции.

Напомним, что ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. Украинские депутаты уже заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.