Названы страны, поддержавшие Россию в ПАСЕ

Брюссель, 25 июня. Стала известна статистика голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Итоги голосования опубликовал телеканал RT на странице в Instagram. Права РФ единогласно поддержали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов.

Единогласно против выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Не поддержали документа члены польской, шведской и британской делегаций.

Воздержались от участия в голосовании Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения.

Напомним, российскую делегацию лишили права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

На рассмотрение ассамблеи в 2015 году дважды выносился вопрос о восстановлении прав представителей РФ, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Это решение обсуждали на протяжении почти девяти часов, пишет «ФедералПресс».

Во вторник полномочия московской делегации были оспорены, сообщала «Газета.ру». Теперь в ПАСЕ должны будут составить соответствующий доклад. Голосование по этому документу состоится в среду. Если доклад не одобрят, права российской делегации будут сохранены в полном объеме.

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о провалившейся «спецоперации» по недопуску РФ в ПАСЕ. По ее словам, Украина, Прибалтика, Польша и Грузия готовили целую «спецоперацию». Захарова подчеркнула, что организаторы стремились не только не допустить возврата России в ПАСЕ, но и посеять раздор между странами Европы.