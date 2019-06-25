На Украине запретили еще две «пропагандистские» книги из России

Киев, 25 июня. Еще две книги из России были запрещены к ввозу на Украину. Причиной стало решение Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио), увидевшего в них «признаки пропаганды».

«Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора», ― говорится в сообщении.

В список запрещенной к ввозу литературы попали книга Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «монополию» и исторический труд Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793―1241». Отмечается, что в первой книге, по мнению Госкомтелерадио, находятся «неприемлемые» лозунги, а во второй – излагается историческая концепция, идущая вразрез с украинской идеологией.

Закон об ограничении доступа «антиукраинской» печатной продукции на украинский рынок был подписан президентом Украины Петром Порошенко в конце 2016 года. По мнению Киева, такие меры должны простимулировать украинский рынок и повысить количество литературы на украинском языке. Теперь, чтобы ввести печатную продукцию на Украину, необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Напомним, в 2015 году на Украине приняли документ, согласно которому Россию в Киеве считают «страной-агрессором». При этом украинское руководство не смогло предоставить каких-либо доказательств. Министерство иностранных дел РФ заявило, что подобные высказывания являются «публичными бездоказательными инсинуациями». В России неоднократно отмечали, что никаким образом не влияют на внутренние дела на Украине.