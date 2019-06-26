Политическим популистам-выскочкам не место в Мосгордуме, заявил журналист Красовский

Москва, 26 июня. Журналист и директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский резко высказался по поводу публикации отчетов некоторых так называемых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Общественный деятель указал на то, что Мосгордума — не политический орган, а управленческий.

«Вчера мы собрали 348 подписей», а «позавчера вообще был рекорд – 523», — процитировал журналист отчеты ряда кандидатов, назвав представленную информацию ложью. «Я в своей жизни видел разные подписные кампании, в некоторые в виду их очевидной рисовки я даже старался не вникать. Я и сам собирал подписи, – на моей мэрской кампании стояло больше 30 кубов, — отметил Красовский. — Так что улыбнувшись, могу сказать, что если б никому неизвестные молодые люди с легкостью стрясывали с москвичей по 500 подписей за день, то никаких проблем с участием в выборах у инициативной молодежи у нас бы не было».

Становится очевидным, что человек, утверждающий, что «собирает 300 или 500 подписей в день не собирает, а либо ждет, когда ему их нарисуют, либо собирается сняться», написал журналист в своем telegram-канале.

Как отметил Красовский, собрать пять тысяч подписей реально при наличии внушительного количества денег, либо административного ресурса. Чтобы собрать огромное количество подписей, также нужно быть популярным человеком, чего недостает практически всем кандидатам в Мосгордуму.

«Кто, кроме Нюты Федермессер, мог бы похвастаться такой узнаваемостью в сочетании с народной любовью? Соболь [протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь. — прим.ФАН]? Ну не смешите нашу тихую улочку, – штукатурка осыпется», — возмутился Красовский.

Журналист подчеркнул, что люди желают видеть в городском совете уважаемых москвичей, отвечающих за существенные инфраструктурные проекты, которые заслуживают уважения соседей. Горсовет является управленческим органом, а не политическим, при этом депутат городского совета — близкий человек, к которому нужно ходить за ежедневным решением своих маленьких проблем, отметил журналист.

«Какие проблемы с точки зрения избирателя решит политический популист? Вот выберешь Яшина например? Чем он тебе поможет?» — написал Красовский.

Он также указал на то, что в действительности кандидату нужно, чтобы его знали сотни тысяч людей, которые живут в одном районе. Кроме того, важным условием для успеха является желание хотя бы половины из этого числа доверить ему «судьбы своих школ и подъездов». По мнению журналиста, москвичам нужно реальное решение проблем в городе, а не голословные обещания со стороны так называемых популистов-выскочек, включая Соболь.

«Вы правда хотите сказать, что с любым независимым кандидатом сейчас может произойти что-то подобное? Вы на полном серьезе полагаете, что «хорошими роликами» можно заслужить доверие? Убедить довольно пожилого сомневающегося человека?» — заключил Красовский.

Напомним, Федермессер приняла решение снять свою кандидатуру с выборов на фоне постоянного морального и психологического давления со стороны команды Навального. Свое решение она объяснила так: «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова». Как отметил российский сенатор Франц Клинцевич, команда Навального ухитрилась перейти все мыслимые границы, прекрасно понимая, что у Соболь нет шансов в честной конкурентной борьбе выиграть у Федермессер.