Госдума и правительство РФ договорились о взаимодействии

Москва, 25 июня. Госдума и правительство РФ договорились о способах взаимодействия. Об этом по итогам совещания со статс-секретарями министерств сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«Основная тема [встречи] — это взаимодействие Государственной думы и правительства Российской Федерации», — рассказала парламентарий.

При этом она уточнила, что в разговоре были подняты вопросы о реализации послания президента РФ Владимира Путина, деятельности рабочей группы, созданной по итогам отчета премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме, а также вопросы парламентского контроля.

Депутат обратила внимание, что одной из тем стало и нарушение сроков предоставления отзывов к законопроектам, сроков принятия нормативно-правовых актов. По словам члена фракции «Единая Россия», участникам встречи удалось договориться о нескольких подходах.

«Первое — создание цифрового контура, доступ к которому могли бы иметь депутаты Государственной думы. В единую систему можно было бы внести и этапы разработки, подготовки, внесения, рассмотрения законопроектов, и все, что [с этим] связано — и вопросы и отзывы, и заключения и поправки», — добавила она.

Это информация, которая будет позволять оперативно видеть всю аналитику, а если какие-то проблемные точки возникают — принимать решения, уточнила глава комитета.