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Иванов предложил оградить Байкал от туристов

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Иванов предложил оградить Байкал от туристов

Москва, 25 июня. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил о необходимости ограничить поток туристов на озеро Байкал. Об этом он заявил, выступая на заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.

По его словам, крупнейшее в мире пресное озеро сегодня страдает из-за большого наплыва отдыхающих, которые стали основным источником загрязнения водоема. На берегу Байкала копятся горы мусора, а местные гостиницы, не оснащенные очистными сооружениями, сливают отходы прямо в воду.

«Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — подчеркнул Иванов.

Напомним, что прежде основным источником загрязнения Байкала был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В 2013 году президент РФ Владимир Путин распорядился закрыть предприятия и создать на его месте экспоцентр «Заповедники России».

Байкал является самым глубоким озером на планете и крупнейшим резервуаром с пресной водой. Водоем также отличается большим разнообразием флоры и фауны. Большинство обитающих в нем животных являются эндемиками.

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Автор: Антон Соколов
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