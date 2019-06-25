Иванов предложил оградить Байкал от туристов

Москва, 25 июня. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил о необходимости ограничить поток туристов на озеро Байкал. Об этом он заявил, выступая на заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.

По его словам, крупнейшее в мире пресное озеро сегодня страдает из-за большого наплыва отдыхающих, которые стали основным источником загрязнения водоема. На берегу Байкала копятся горы мусора, а местные гостиницы, не оснащенные очистными сооружениями, сливают отходы прямо в воду.

«Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — подчеркнул Иванов.

Напомним, что прежде основным источником загрязнения Байкала был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В 2013 году президент РФ Владимир Путин распорядился закрыть предприятия и создать на его месте экспоцентр «Заповедники России».

Байкал является самым глубоким озером на планете и крупнейшим резервуаром с пресной водой. Водоем также отличается большим разнообразием флоры и фауны. Большинство обитающих в нем животных являются эндемиками.