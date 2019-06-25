Сирия не откажется от союза с проверенным в боях Ираном ради возвращения в ЛАГ

Временный поверенный в делах Сирии в столице Иордании Айман Аллюш подчеркнул в комментарии для информагентства РИА Новости, что Дамаск не будет жертвовать дружбой с Ираном ради возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ), целый ряд членов которой на протяжении всего вооруженного конфликта выступали против САР. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийский представитель отметил, что взаимоотношения с Тегераном, который оказал колоссальную поддержку в период кризиса, серьезно укрепились за это время. Причем эта помощь не ограничивалась политическими заявлениями — иранцы непосредственно участвовали и продолжают участвовать в боях с террористами плечом к плечу с Сирийской арабской армией (САА).

Кроме того, исламская республика регулярно поддерживала САР и экономически. В частности, когда крупнейшие нефтяные поля оказались в оккупации террористов, Тегеран начал поставки энергетических ресурсов, чтобы Дамаск мог обеспечивать топливом своих граждан. Сейчас, однако, это стало невозможным, поскольку США надавили на региональные страны, чтобы те не пропускали иранские танкеры через свои воды на пути к Восточному Средиземноморью.

В целом сама по себе перспектива вновь стать частью ЛАГ для Сирии совсем и не столь заманчивая, добавил Айман Аллюш. Причина еще и в том, что данная организация в значительной степени потеряла прежнюю эффективность.

«Не столь важно, вернется ли САР в Лигу. Важнее, чтобы организация вернула собственную роль как представителя интересов своих народов. Иначе какова важность возвращения в ЛАГ, контролируемую финансами стран Персидского залива, которые действуют во всех своих позициях и в политике, наоборот, в интересах врагов арабской нации?» — обратил внимание сирийский дипломат.

Участие Дамаска в делах организации было незаконно приостановлено осенью 2011-го года. При этом члены Лиги не принимали никакого участия в процессе разрешения конфликта в Сирии, хотя данная республика стоит у истоков союза и является одним из ключевых государств Арабского Востока. В текущем году сразу ряд стран региона заявили о возобновлении дипломатических связей с Дамаском. Также сразу несколько членов ЛАГ заговорили о необходимости восстановить членство САР в рамках объединения.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью ФАН высказал мнение, что возвращение в «арабскую семью», конечно, не было бы лишним для восстанавливающейся после войны Сирии, однако в случае выбора предавать ради этого проверенный в боях Иран, безусловно, не стоит.

«Лига арабских государств создавалась как организация, объединяющая и защищая интересы всех арабов. Долгое время она выполняла эту функцию, служа консолидирующей силой в регионе. Однако последние годы между членами ЛАГ возникли серьезные противоречия. Кризис в САР это продемонстрировал. Весь ужас, случившийся с Сирией, показывает, что у нее есть настоящие сильные враги. Они есть и в арабском мире. Ряд стран в этой страшной войне, действительно, выступили на стороне противников сирийцев. Это немыслимо, и, безусловно, остается без ответа острый вопрос — почему в ситуации войны Лига стала не поддержкой, а дополнительным ударом для Дамаска», — заметил эксперт.

Между тем другие — не арабские — страны пришли на помощь и фактически вытащили Сирию из чудовищной мясорубки, в которой страна еще немного и сгинула бы. Этим спасителем стала не только Россия, но и Иран. Должен ли теперь Дамаск вернуться к предавшим его саудитам и отказаться от дружбы с Тегераном? По мнению нашего собеседника, ответ очевиден.