Внедрение цифровых технологий обсудили на Форуме энергетики. ФАН-ТВ



Седьмой год подряд в Петербурге проводится Российский Международный Энергетический Форум. Он объединяет ведущих экспертов, производителей продукции, поставщиков оборудования, органы власти, и, безусловно, научное сообщество. Мероприятие проходит с 25 по 28 июня в Экспофоруме в формате пленарных сессий, круглых столов и закрытых совещаний. Участники обсудят ряд ключевых вопросов о функционировании топливно-энергетической отрасли, которая напрямую связана со стабильностью жизни населения.

Одним из центральных событий форума стало пленарное заседание на тему энергетики и цифровых технологий.