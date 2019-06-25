Внедрение цифровых технологий обсудили на Форуме энергетики. ФАН-ТВ
Седьмой год подряд в Петербурге проводится Российский Международный Энергетический Форум. Он объединяет ведущих экспертов, производителей продукции, поставщиков оборудования, органы власти, и, безусловно, научное сообщество. Мероприятие проходит с 25 по 28 июня в Экспофоруме в формате пленарных сессий, круглых столов и закрытых совещаний. Участники обсудят ряд ключевых вопросов о функционировании топливно-энергетической отрасли, которая напрямую связана со стабильностью жизни населения.
Одним из центральных событий форума стало пленарное заседание на тему энергетики и цифровых технологий.
«Сейчас одним из вопросов стоит технологическое отставание оборудования и технологий. Для реализации задач, решающих эти проблемы, необходимо перейти к оптимизации жизненного цикла энергоснабжения и цикла производства, перейти от автоматизированного производства к роботизированному», — убеждена замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Елена Медведева.