Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Юмористы из «Квартала 95» запускают шоу с критикой Зеленского

41
0 Оставить комментарий

Юмористы из «Квартала 95» запускают шоу с критикой Зеленского

Москва, 25 июня. Студия «Квартал 95», основателем которой является избранный украинский президент Владимир Зеленский, анонсировала новый проект «Де-мократія?», который будет анализировать последние события на Украине и критиковать действия главы государства. 

На сайте студии сообщается, что «Квартал 95» «обещал быть непредвзятым» после смены власти в стране. В связи с этим в субботу на канале «1+1» стартует проект Валерия Жидкова «Де-мократія?». 

«Это аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры», — обещают представители студии.

По задумке авторов, Жидков будет критиковать действия нового президента, а также «анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий», передает «Газета.ру»

Зеленский был худруком «Квартала 95». Он также исполнил главную роль в сериале «Слуга народа», рассказывающем об учителе, который выиграл выборы президента Украины.

Юмористы из «Квартала 95» запускают шоу с критикой Зеленского

В минувший понедельник команда Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений главы государства за первый месяц работы на высшем административном посту. В частности, указывается, что президент за месяц работы «убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтеграцию», «получил от них поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».

В достижения Зеленского также записали роспуск украинского парламента, открытие улицы Банковая для людей и отказ Киева от прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Зеленский вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров