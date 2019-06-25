Дело серийного отравителя передадут СК РФ

Москва, 25 июня. Уголовное дело уроженца Кабардино-Балкарии, который отравлял своих жертв, а затем их грабил, будет передано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

«Следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а так же проверить мужчину на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории города Москвы с возможным использованием психотропных веществ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 26-летний подозреваемый знакомился с москвичами и угощал их газированными напитками, от которых его жертвы теряли сознание и впадали в кому. После этого молодой человек похищал имущество своих «новых знакомых» и скрывался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на стражу».

Полиция подозревает мужчину как минимум в трех таких ограблениях на 80 тыс. рублей. Фигуранта уголовного дела удалось задержать благодаря помощи очевидцев. Сам же предполагаемый грабитель утверждал, что брал вещи у своих знакомых на временное хранение.