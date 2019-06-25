Брейк-данс и серфинг предварительно включены в программу ОИ-2024

Москва, 25 июня. Скейтбординг, брейк-данс, серфинг и скалолазание предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Идею о расширении дисциплин на ОИ-2024 поддержали на сессии МОК в Лазанне. Однако решение пока еще является предварительным. Таким образом, скейтбординг, брейк-данс, серфинг и скалолазание могут попасть в программу летних Олимпийских игр в Париже.

«Все четыре вида спорта, предложенные оргкомитетом, полностью соответствуют олимпийской повестке-2020, — констатировал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, — поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, и дают возможность наладить связь с молодым поколением».

Как сообщили в МОК, в соревнованиях по брейк-дансу и серфингу хотят разыграть два комплекта наград (для мужчин и женщин). В скейтбординге и скалолазании могут быть разыграны четыре комплекта (по два для мужчин и женщин).

«Предлагаемые виды спорта соответствуют этим принципам и расширяют общую динамичную концепцию Олимпиады, которая фокусируется на инклюзивности, проведении социально ответственных Игр», — убежден Бах.

При этом в МОК подчеркнули, что другие виды спорта не будут добавлены в программу парижских Игр. Окончательное решение по вопросу новых видов спорта в программе будет принято на заседании исполкома МОК в декабре 2020 года.