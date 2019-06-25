Захарова рассказала о провалившейся «спецоперации» Украины по недопуску РФ в ПАСЕ

Москва, 25 июня. Украина, Прибалтика, Польша и Грузия готовили целую «спецоперацию» по недопущению России обратно в ПАСЕ, однако она с треском провалилась. Об этом во вторник заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«А ведь спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно: и «ближний круг» на все лады поддерживали украинскую делегацию, и провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ, и с парламентариями беседы велись задушевные», — пишет она в Facebook.

Захарова подчеркнула, что организаторы этой «спецоперации» стремились не только не допустить возврата России в ПАСЕ, но и посеять раздор между странами Европы, пишет газета «Взгляд». В результате единственными, кто выглядел глупо, были украинские депутаты со своей традиционной «поправочной вакханалией», считает представитель МИД РФ.

Напомним, что ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. Украинские депутаты уже заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.