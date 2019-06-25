Кадыров приветствует позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном

Москва, 25 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствует позицию МИД Франции, осудившего нападение на силовиков в Грозном. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

В воскресенье на улице Асланбека Шарипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД после того, как он остановил машину для проверки документов. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, нападавшего ликвидировали.

Представитель французского внешнеполитического ведомства в понедельник сообщил, что Франция осуждает атаку на силовиков. В МИД также выразили солидарность с РФ в борьбе с терроризмом.

Позднее Кадыров написал, что приветствует позицию МИД Франции. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин «на каждой встрече со своими западными коллегами говорит о необходимости совместной борьбы с терроризмом в мире».

«В одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно. Также необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие», — подчеркнул глава Чечни.

При этом он выразил уверенность, что если за заявлениями представителя МИД Франции «последуют реальные шаги», это положительно скажется на обеспечение безопасности в Европе и других регионах.

Ранее сообщалось, что МВД установило личность злоумышленника, напавшего на правоохранителей в центре Грозного. Это житель Чеченской республики, 1997 года рождения.

Как сообщала «Газета.ру», позднее отец нападавшего публично отказался устраивать похороны сына. По его словам, он сожалеет о том, что произошло, и призвал жителей Чечни убивать подобных преступников. Мужчина вспомнил, как он воевал против боевиков на Кавказе в 1999 году, и отметил, что благодарен силовикам, которым удалось убить его сына, «этого шайтана».