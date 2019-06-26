Сирия, 26 июня. США продолжают стягивать технику в Хасаку. Оппозиционные СМИ обвинили курдов в минировании двух автомобилей в Алеппо. ВКС РФ и ВВС Сирии провели серию совместных боевых вылетов в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков на юге Идлиба и на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Идлиб.

Международная коалиция: направила очередную партию техники курдам в Хасаку; осуществила вылеты в восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: подожгли жилые дома в поселении Ан-Насирия в Алеппо; столкнулись с митингами жителей в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; обвиняются в минировании автомобилей в северной части Алеппо; эвакуировали 42 семьи из лагеря «Ариша» в Хасаке.

ВС Ирака: приступили к операции по поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1 на границе с Сирией.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки возобновились вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп в западных районах провинции. Артиллерия сил САР вела огонь по укрепрайонам радикалов недалеко от города Тель-Аллуш. По информации Twitter-канала (baladinetwork), поддержку правительственным подразделениям также оказывали ВКС РФ. Под ударом российской авиации оказались военные объекты джихадистов в окрестностях населенного пункта Аль-Камари.

Сразу два взрыва прогремели в контролируемых протурецкими боевиками районах на севере Алеппо. Как передавал Telegram-канал (NovostiDamask), детонировали заминированные автомобили, которые были припаркованы в городе Ахтарин, в результате чего ранения получил имам местной мечети, занимавший пост шариатского судьи формирования «Джебхат аш-Шамия». Отмечалось, что целью второго взрыва стал спикер местного совета Халид Дибо. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно. В установке СВУ подозреваются курдские радикалы.

Фиксировались новые столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и исламистами «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе Тель-Рифата. Новостной портал Step News Agency передавал, что противники обменивались ударами вблизи населенного пункта Шейх-Исса.

Поступали данные о том, что курды сожгли несколько домов в деревне Ан-Насирия, владельцы которых покинули данные территории в 2014 году. До сих пор не поступало никаких сведений о причинах подобного поступка.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ввиду участившихся вылазок боевиков «Исламского государства» в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) части Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в районах, граничащих с оккупированными курдами территориями. Как передавал военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24), военнослужащие САА обследовали кварталы населенного пункта Абу-Амр, расположенного юго-восточнее административного центра провинции.

В городе Аль-Бусейра, занимаемом курдскими отрядами, состоялись демонстрации гражданского населения, которое осудило антинародную политику SDF. Так, по информации Twitter-канала (MasarPressNet), митингующие потребовали прекратить аресты и грабежи сирийцев. Поводом к проведению акций протеста стало ограбление владельца местной ювелирной лавки, произошедшее двумя днями ранее. Позднее стало известно о разгоне митингующих. Также поступали данные о возобновлении арестов в поселении Ар-Райяна.

Между тем над оккупированными курдами территориями региона были замечены британские самолеты. Как передавал интернет-портал UK Defence Journal, ВВС коалиции задействовали истребители F-35 для выполнения разведывательной миссии.

Во второй половине дня обезглавленное тело человека было обнаружено в деревне Аль-Кибар на северо-западе от Дейр-эз-Зора. Предполагалось, что убийство совершили боевики подпольных ячеек ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Накануне произошел взрыв в городе Идлиб. По данным военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), детонировал автомобиль одного из боевиков вооруженной оппозиции в квартале Аль-Дабит. При взрыве ранения получил местный судья «Джебхат Ан-Нусры»1***. Некоторые источники также сообщали о жертвах среди местных жителей.

Тем временем сирийские ВВС продолжили осуществлять боевые вылеты в Южном Идлибе. Как передавал новостной портал Baladi News, авиаудары ВВС САР пришлись по расположениям джихадистов «Тахрир Аш-Шам» в районе населенных пунктов Тафтаназ, Аль-Хубейт, Сукейк, Ат-Тамания, Шейх Мустафа, Хазарин, Ан-Накир и Маарет Хурма, передавал Twitter-канал (Step_Agency). Тем временем части Сирийской арабской армии (САА) обстреливали оборонительные сооружения боевиков недалеко от города Сфухен.

Провинция Ракка

Накануне стало известно о том, что фермеры в районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), регулярно сталкиваются со случаями взяточничества в курдской администрации. Как передавал информационный портал Baladi-News, существует проблема с недостаточным количеством силосохранилищ, ввиду чего сирийцы зачастую вынуждены стоять в очередях более недели. Местные активисты также утверждают, что в случае отказа от дачи взятки, фермеры могут столкнуться с намеренной порчей своего урожая. Также отмечались случаи занижения стоимости товара после вынесения заключения о его браке и последующая перепродажа по более высокой цене.

Вечером в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен танец курдских бойцов на фоне горящего поля пшеницы. Интернет-портал Baladi-News заявлял, что это является свидетельством причастности курдов к поджогам посевов.

Провинция Хама

В северной части Хамы накануне продолжились стычки между правительственными войсками и джихадистами незаконных вооруженных формирований. Столкновения были инициированы радикалами, базирующимися в северных районах провинции, которые ударили по городу Скальбия с преимущественно христианским населением. По данным агентства новостей SANA News, обстрел привел к повреждению ряда жилых зданий.

В поддержку правительственных подразделений позиции радикалов атаковали военные самолеты ВКС РФ. Новостной портал Baladi News передает, что российская авиация нанесла удары по фортификационным сооружениям исламистов в районе Кафр-Зеты и Аль-Джуббайна, тогда как ВВС Сирии совершили боевые вылеты недалеко от населенного пункта Ас-Сармания.

Провинция Хасака

Накануне в Хасаку прибыл еще один американский военный конвой. По информации новостного агентства Baladi-News, колонна военной техники перешла через погранпереход «Семалка» у границы с Ираком. По данным интернет-портала, Соединенные Штаты оснащают курдов на случай столкновений с вооруженными силами Турции. Тем не менее военные эксперты полагают, что США наращивают боевую мощь в Сирии, дабы упрочить свои позиции в ближневосточном регионе, несмотря на прошлые заявления президента США Дональда Трампа о готовности вывести войска из САР.

Во второй половине дня появились сообщения об эвакуации 42 семей из лагеря для беженцев «Аль-Ариша» ввиду его перенаселения. Отмечалось, что перемещенные лица были расселены в провинции Дейр-эз-Зор.

Ирак

Накануне поступали сведения о начале военной операции ВС Ирака, направленной на уничтожение подпольных групп «Исламского государства» на границе с Сирийской Арабской Республикой (САР). По данным медиапортала Halab Today TV, иракские подразделения обследовали пустынные территории провинций Аль-Анбар и Ниневия, тем не менее никакой информации о результатах проведенных обысков все еще не поступало. Напомним, власти страны опасаются возможности проникновения террористов ИГИЛ со стороны районов, контролируемых сирийскими курдами. Позднее стало известно, что в ходе операции были задержаны четыре джихадиста террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)