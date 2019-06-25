Сирия новости 25 июня 22.30: курды обвиняются в поджогах посевов в Ракке, ВВС САР ведут работу в «Большом Идлибе»

Сирия, 25 июня. Курдов обвинили в поджогах сельскохозяйственных земель в Ракке. Тело обезглавленного человека было найдено в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре. ВВС Сирии продолжают атаковать позиции «Ан-Нусры»*** на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве человека северо-западнее Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам ВВС Сирии в Южном Идлибе.

Курды: разогнали митингующих в городе Аль-Бусейра на юго-востоке от Дейр-эз-Зора; обвиняются в поджогах сельскохозяйственных районов в Ракке; арестовали мирного жителя в поселении Ар-Райяна в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: задержали четырех боевиков ИГ1 в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что обезглавленное тело неизвестного было обнаружено поблизости от водной станции в деревне Аль-Кибар, располагающейся на западе от города Аль-Касра в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Никакой информации о том, являлся ли убитый мирным жителем или членом курдской группировки, пока не поступало. По неподтвержденным данным, преступление было совершено боевиками «Исламского государства», нередко осуществляющими подпольные вылазки в оккупированных SDF районах.

Между тем курды возобновили аресты гражданских лиц. По информации Twitter-канала (DeirEzzor24), по неизвестным причинам в деревне Ар-Райяна был арестован один из местных жителей по имени Халяф Шакир Аль-Машхура. Предполагается, что в скором времени ему будет предъявлено обвинение в сотрудничестве с джихадистами «Исламского государства».

Стало известно, что «демократические силы» разогнали демонстрантов в городе Аль-Бусейра, которые выступали за прекращение незаконных арестов и осуждали превышение полномочий со стороны курдской администрации. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока не сообщалось.

Провинция Идлиб

В оккупированных исламистами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» районах провинции продолжают осуществлять боевые вылеты сирийские ВВС. Согласно данным медиапортала Step News Agency, под огнем оказались военные объекты радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 на подступах к населенным пунктам Сукейк и Ат-Тамания. Кроме того, Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет о воздушной атаке авиации САР в районе города Ариха на юге от Идлиба. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока уточняются. Как известно, полномасштабные боевые действия на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и отрядов вооруженной оппозиции возобновились в прошлом месяце после неоднократных нарушений исламистами режима прекращения огня, действующего в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

Новостной портал Baladi-News обнародовал видеозапись, на которой запечатлена группа курдских бойцов, танцующих на фоне пожара на пшеничном поле. Многие военные источники в сети Twitter заявляют о том, что данное видео является свидетельством причастности «Демократических сил Сирии» (SDF) к поджогам сельскохозяйственных земель. Отмечается, что стоимость ущерба, который был нанесен урожаю пшеницы и ячменя в занимаемых курдами районах, составила 19 миллиардов сирийских фунтов, были уничтожены 40860 гектаров посевов. Более того, во время тушения огня в различных районах САР погибли семь гражданских лиц, тогда как еще десятки человек получили ожоги. Напомним, прежде в поджогах подозревались террористы «Исламского государства». Курдские СМИ, в свою очередь, ранее заявляли о том, что «демократические силы» стали жертвой работы турецких спецслужб, сотрудники которых намеренно надевают курдскую форму, дабы впоследствии обвинить в преступлениях SDF.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что военные самолеты ВВС Сирии не перестают атаковать места базирования исламистов, которые обстреляли жилые кварталы города Скальбия в первой половине дня. На этот раз под ударом оказались огневые позиции боевиков в районе населенного пункта Абу Руайда на северо-западе провинции.

В свою очередь подконтрольные джихадистам источники заявляют о том, что в результате обстрелов укрепрайонов правительственных подразделений вдоль линии фронта вблизи населенного пункта Керназ якобы был уничтожен грузовик Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее официальные информационные порталы данные сведения пока не подтверждали.

Ирак

Появились первые данные о результатах военной операции правительственной армии Ирака на сирийско-иракской границе. Согласно информации агентства новостей Iraqi News, иракские вооруженные силы заявили о задержании четырех боевиков «Исламского государства» во время обысков, проведенных в провинции Ниневия. Отмечается, что арестованные боевики действовали под псевдонимами, однако работникам иракских спецслужб удалось установить их личность. Позднее джихадисты предстанут перед судом. Напомним, несмотря на то, что о полной зачистке территории Ирака от ИГИЛ1 было объявлено в конце 2017 года, так называемые «спящие ячейки» «Исламского государства» все еще представляют угрозу для населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)