Умершая на 27 минут американка рассказала о жизни после смерти

Финикс (США), 25 июня. Умершая на 27 минут жительница американского города Финикс в штате Аризона рассказала, что видела так называемый «тот свет».

Историю Тины Хайнс опубликовало издание The Mirror. В феврале прошлого года у американки случился сердечный приступ. Муж сделал ей сердечно-легочную реанимацию, но она не помогла: сердце женщины вновь остановилось.

Супруг поспешил вызвать скорую. Приехавшие на вызов парамедики запускали сердце женщины еще несколько раз по пути в больницу. По оценкам медиков, Хайнс была мертва — находилась в состоянии клинической смерти — 27 минут.

В больнице врачи стали биться за жизнь женщины с помощью дефибриллятора. Пациентку подключили к капельницам и аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи совершили фактически чудо: Хайнс очнулась.

Придя в сознание, она попросила у докторов ручку и блокнот.

«Это правда», — написала она на бумаге.

Окружающие не поняли, что хотела сказать женщина, и попросили разъяснить. Хайнс показала на небо, намекнув, что она видела «тот свет».

Когда пациентка смогла вновь говорить, она описала жизнь после смерти.

«Все было так по-настоящему, цвета были очень яркими», — приводят ее слова журналисты.

Американка убеждена, что видела «там» фигуру, похожую на Иисуса, перед черными воротами, из которых лился желтый свет.

Историю удивительного спасения американки и ее фантастического «путешествия на тот свет» рассказала ее племянница Мэди Джонсон. Девушку так впечатлил рассказ тети, что она сделала татуировку на запястье с этой надписью, передает «МИР24».