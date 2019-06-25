Что ждет посетителей юбилейного форума «Армия-2019»

С 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке проходит форум «Армия-2019». О том, что ждет посетителей юбилейного, пятого по счету, международного военно-технического форума, узнаете из инфографики Федерального агентства новостей.

Международный военно-технический форум организован Минобороны России и проводится в соответствии с распоряжением правительства. На нем поднимаются такие вопросы, как развитие Вооруженных сил РФ и их материально-технического обеспечения.

Форум «Армия-2019» проходит в КВЦ «Патриот». Площадь выставочных павильонов, на которых представлены стационарные образцы вооружения и военной техники, составляет 258 тысяч квадратных метров, площадь уличной экспозиции — 500 тысяч.

В рамках форума пройдет 155 научных и деловых мероприятий (круглые столы, брифинги с участием экспертов). К участию в мероприятиях приглашены почти 11 тысяч военных специалистов и руководителей, включая 130 зарубежных делегаций. Освещают события около 2 300 представителей СМИ. Форум «Армия-2018» посетило свыше миллиона человек, в этом году посетителей ожидается больше.

Демонстрации возможностей военной техники сухопутного и водного кластеров проходят на полигоне Алабино, авиационный кластер представляет свою демонстрационную программу на аэродроме Кубинка.

Специальными проектами форума являются выставка «Интеллектуальные промышленные технологии 2019» и специализированная экспозиция «Инновационный клуб».

К юбилейному форуму «Армия-2019» организован выпуск тиража единых проездных билетов и памятных монет.

Добавим, что инфраструктура КВЦ «Патриот» — это 40 тысяч квадратных метров закрытых павильонов, среди которых конференц-залы на 6 600 человек, рестораны, кафе и кейтеринг.

Площадь открытых павильонов КВЦ «Патриот» составляет 120 тысяч квадратных метров. Есть конгресс-центр площадью 3 782 квадратных метра с VIP-этажом, на котором размещаются высокопоставленные гости, проходят закрытые совещания и круглые столы. Также на территории КВЦ организованы четыре площадки для посадки вертолетов и парковка на 6 600 мест.