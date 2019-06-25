Порошенко испугался отмены антироссийских санкций ЕС, НАТО и G7

Киев, 25 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил опасения, что введенные против России санкции в скором времени могут быть сняты. Такое предположение он высказал после того, как депутаты ПАСЕ проголосовали за восстановление всех прав российской делегации в Парламентской ассамблее.

В связи с этим Порошенко призвал в Twitter не допустить снятия антироссийских санкций ЕС, НАТО и стран «Большой семерки». Он также выразил сожаление в связи с тем, что украинские депутаты оказались «брошены» в ПАСЕ.

«Несмотря на то, что наши народные депутаты, объединившись, сражались в Страсбурге, но они оказались брошенной 9-й ротой — без дипломатической помощи государства», — пишет экс-президент.

Таке враження, що Росія не є агресором, а Крим не є анексованим, а Донбас окупованим. Не зважаючи на те, що наші народні депутати, об’єднавшись, билися в Страсбурзі, але вони виявилися покинутою 9 ротою – без дипломатичної допомоги держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2019 г.

Отметим, что сравнение украинской делегации со знаменитой девятой ротой советской армии, которая осталась без подкрепления во время войны в Афганистане и была вынуждена в одиночку оборонять высоту, фактически нарушает украинский закон о декоммунизации. Украинское законодательство направлено на ликвидацию идеологического наследия Советского Союза, а девятая рота явно упоминается Порошенко в героическом ключе.

Напомним, что ранее украинская делегация заявила, что покинет ПАСЕ в случае восстановления членства России в этой организации, и даже отозвала своего посла. Российские депутаты перестали принимать участие в деятельности ассамблеи, когда им существенно ограничили полномочия в связи с украинским кризисом. Тогда Москва приостановила свою работу в составе ПАСЕ и прекратила платить членские взносы. Разговоры о возвращении российской делегации шли последние несколько лет. Традиционными противниками этого были Украина и страны Прибалтики.