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ФАН-ТВ

На форуме «Армия 2019» представили новейшие беспилотники из арсенала ВС РФ. ФАН-ТВ

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Юбилейный V международный военно-технический форум «Армия-2019» открылся в подмосковном парке «Патриот». На протяжении пяти дней, до 30 июня, желающие смогут увидеть военную экспозицию и возможности новейшей техники на земле, в воде и воздухе благодаря динамическим показам.

Форум стал традиционной площадкой для заключения международных договоров. В этом году среди гостей представители 110 стран мира.

На форуме «Армия 2019» представили новейшие беспилотники из арсенала ВС РФ. ФАН-ТВ

«Вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс предприятий оборонно-промышленного комплекса, не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития», — подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На форуме «Армия 2019» представили новейшие беспилотники из арсенала ВС РФ. ФАН-ТВ

Из года в год российское вооружение демонстрирует новинки. Особого внимания заслужили робототехнические и беспилотные установки. Впервые показали ударный беспилотник «Охотник», который весной успешно прошел испытания. Он предназначен для атак по противнику. Кроме того представили и напоминающий птицу разведывательный беспилотник «Корсар». Он способен патрулировать местность в течение 10 часов. Хоть отечественные разработки роботов начались чуть позднее, чем на Западе, уже сейчас новейшие аппараты создают конкуренцию, а потому и не будут экспортироваться.

«Это возможность одновременно увидеть всю самую лучшую военную технику, которую представляют более 250 крупнейших компаний оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Здесь представлены перспективные образцы, которые находятся на последней стадии испытаний и скоро поступят на вооружение», — рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На форуме «Армия 2019» представили новейшие беспилотники из арсенала ВС РФ. ФАН-ТВ

Но и старая техника не остается без модернизации. Так, БМП-3 теперь оснащен тепловизионной камерой и автоматом ведения цели АСТ-5. Установки для стрельбы теперь ведутся в цифровом формате, снаряды тоже обновили боевая машина стала более эффективной.

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Автор: Татьяна Костянова; Станислав Черушев
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