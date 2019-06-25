Луганск, 25 июня. Боевики украинских нацбатальонов из-за задержек зарплат в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» (ООС) уезжают воевать в Сирию на стороне террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

«Длительные задержки денежных выплат в зоне проведения «ООС», а также нестабильная обстановка в стране стали поводом для украинских военнослужащих из нацбатальонов уезжать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в военном конфликте на стороне «Исламского государства», — цитирует слова Филипоненко ЛИЦ.

Офицер добавил, что воевавшие в Донбассе боевики считают войну способом заработка. И в этом им активно помогают украинские спецслужбы. В частности, по словам Филипоненко, «подготовкой необходимых документов украинских националистов и организацией беспрепятственного их въезда в САР занимаются представители специально созданной структуры при службе безопасности Украины».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в начале июня стало известно о гибели в Сирии «заслуженного» боевика из Крыма, последовательного врага России. Как сообщают местные источники, боевик Абдуль-Ильгиз аль-Керим был застрелен, когда колонну террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли неизвестные. Убитый боевик был давним и последовательным врагом России — ранее он воевал против народных республик Донбасса в составе националистического батальона «Крым» в составе запрещенного в России «Правого сектора»1.

Батальон состоял из крымских татар и был создан Исой Акаевым. Целью его участников было уничтожение народных республик Донбасса, а после война на территории Крыма для вытеснения российских сил и отмены решения народного референдума о выходе Крыма из состава Украины и его возвращении в РФ. В 2014 году Абдуль-Ильгиз аль-Керим получил тяжелое ранение — вероятнее всего, в ходе боев в Иловайском котле. Там нацбатальон «Крым» был полностью разгромлен. После расформирования батальона в 2015 году боевики перешли к криминальному бизнесу.

1 Организация запрещена на территории РФ.