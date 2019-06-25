Ордена за военные подвиги украсят витражи Главного храма ВС РФ

Москва, 25 июня. На витражах Главного храма Вооруженных сил России будут изображены ордена за боевые подвиги, заявил главный архитектор здания Дмитрий Смирнов на открытии форума «Армия-2019».

Архитектор Главного храма ВС РФ рассказал об убранстве помещения. Здание украсят витражи, выполненные в классической технике с запеканием стекла. Их размеры идеально вписались в общую концепцию храма.

«На витражах Главного храма будут изображены все ордена за ратные подвиги: орден Андрея Первозванного, орден Александра Невского, князя Владимира и другие», — приводит слова Смирнова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в работе над проектом храма архитекторы сотрудничают с Институтом военной истории.

«Площадь витражей — 1418 квадратных метров, — заметил Смирнов. — Именно столько дней длилась война с фашистской Германией. Мы не планировали этого специально, так получилось само собой, можно сказать — чудо».

Размеры Главного храма ВС РФ соответствуют главным цифрам Великой Отечественной войны. Высота звонницы составляет 75 метров — в честь будущего 75-летия Великой Победы. Ширина центрального купола достигает 19 метров 45 сантиметров — в 1945 году армия Гитлера была побеждена.

Главный храм ВС РФ возводится на добровольные пожертвования. Его открытие запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».