Возлюбленная Кузнецова назвала виновного в смерти актера

Москва, 25 июня. Вдова актера Александра Кузнецова Мария Станко заявила, что на некая тайная лаборатория в Дубне испытывала на ее муже лекарства от рака. Возлюбленная звезды фильма «Джек Восьмеркин» полагает, что именно это если не вызвало, то ускорило смерть артиста.

Она также обвинила бывшую жену Кузнецова Кристину Татаренкову в том, что она направила ему СМС с «проклятием», которое весьма серьезно подорвало здоровье артиста.

По словам Станко, Кузнецов и Татаренкова жили вместе в незарегистрированном союзе семь с половиной лет. Именно она была рядом с актером, когда стало известно, что у него рак. Однако, когда началась ремиссия, пара рассталась.

Станко добавила, что Кузнецов прошел через две операции и лучевую терапию, после чего решил обратиться к нетрадиционной медицине в надежде найти в ней спасение. Он отправился к известному целителю в Бразилию, купался в священном водопаде и употреблял гомеопатические пилюли.

Тем не менее, этого оказалось не достаточно, чтобы остановить страшную болезнь. Актер скончался 6 июня 2019 года, а через несколько дней был похоронен на Хованском кладбище Москвы, сообщает «Вести.ру».

Кузнецов стал известен благодаря фильмам «Джек Восьмеркин — «американец», «Бегущий по льду», «Полиция Нью-Йорка», «Аляска кид» и «Разрушитель». Кроме того, он появлялся в американском сериале «24 часа» и российской криминальной драме «Бой с тенью».