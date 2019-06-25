В ЛНР объяснили, почему украинские силовики покидают линию соприкосновения

Луганск, 25 июня. Офицер пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко объяснил, почему украинские силовики покидают линию соприкосновения в Донбассе.

Военнослужащие ВСУ оставили свои позиции около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе. Филипоненко констатировал, что киевские силовики покидают линию соприкосновения из-за некомплекта личного состава украинской армии, а также из-за «отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий».

Как рассказали в Народной милиции ЛНР, командование ВСУ «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».

«В штаб операции объединенных сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений», — рассказал Филипоненко.

По данным разведчиков ЛНР, ВСУ разместили две 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира» и четыре БМП-1 у жилых домов в подконтрольном Киеву Новотошковском в Донбассе.

Ранее руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что полковник украинских вооруженных сил в порыве ярости избил свою подчиненную. Женщина от полученных травм скончалась. Как пояснил Безсонов, командование ВСУ стремится скрыть этот инцидент.