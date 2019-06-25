ФАН разъясняет: «Дождь» нагоняет жути на пользователей «ВКонтакте»

Телеканал «Дождь» опубликовал на своем сайте материал о «задержании жителя Петербурга за пост в соцсети». С помощью размытых формулировок и обобщений либеральное СМИ пытается ввести в заблуждение пользователей «ВКонтакте», наводя их на мысль, что на месте задержанного может быть каждый.

Рассказывая о «многострадальной судьбе» петербуржца Владимира Тимошенко, «Дождь» намеренно рисует образ «жертвы системы», оказавшейся за решеткой из-за «безобидного поста» в популярной соцсети. Телеканал напоминает, что в 2017 году «активист из Петербурга» уже был осужден на два года в колонии строгого режима за возбуждение ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти».

И вот, отбыв это «несправедливое наказание», пользователь «ВКонтакте» вновь задержан и вновь — за свои убеждения. Причем во второй раз Тимошенко пострадал за публикацию, сделанную еще раньше, чем пост, за который он уже отсидел, подчеркивает «Дождь», деятельность которого носит антироссийский характер.

В рамках своего проекта «ФАН разъясняет» Федеральное агентство новостей подчеркивает, что Тимошенко задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), о чем «Дождь» упомянул лишь вскользь.

Указанное преступление относится к категории злодеяний средней тяжести. Срок давности для таких преступлений, совершенных в оффлайне, составляет шесть лет. Если же речь идет о призывах к экстремизму, сделанных в Интернете, то правоохранители и суды расценивают их как «длящиеся», то есть лишенные срока давности, поскольку экстремистские посты остаются доступными другим пользователям Сети, пока не будут удалены со страницы автора. Тимошенко свой пост не удалял — намеренно или нет, предстоит разобраться следствию, но сам факт правонарушения налицо, вернее — на его странице «ВКонтакте».

Особо важно подчеркнуть, что «Дождь» не написал ни слова о том, что в 2010 году Тимошенко получил пять с половиной лет колонии строгого режима за подготовку теракта в Великом Новгороде за неделю до начала международного форума «Ганзейские дни Нового времени».

Тот самый «безобидный пользователь соцсети» собирался подорвать стену Новгородского кремля — и именно этим объясняется, почему свой второй срок он отбывал в колонии строгого режима. То есть «Дождь» пытается оправдать и создать из реального экстремиста-рецидивиста образ «жертвы режима» и нагоняет жути на остальных пользователей «ВКонтакте», пытаясь убедить их в том, что российские власти могут арестовать за публикации в соцсети кого угодно.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с тотальной идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ, которые блокируют ФАН на своих ресурсах, не давая агентству возможности оставлять комментарии и вести с авторами антироссийских публикаций аргументированный диалог на их территории.

Весной этого года ФАН предпринимал попытки начать дискуссию на площадках таких либеральных изданий, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новая газета» и других. Для этого сотрудники редакции оставляли комментарии на сайтах и в пабликах в соцсетях этих изданий, используя официальные аккаунты РИА ФАН. Однако, несмотря на корректный тон и строгое следование всем правилам, которые установлены интернет-ресурсами либеральных СМИ, комментарии ФАН стали удаляться, а аккаунты нашего издания — блокироваться.

В итоге мы были вынуждены перенести дискуссию на нашу территорию и готовы и дальше оперативно реагировать на все провокационные и лживые материалы, появляющиеся на страницах тех, кто отказывается вступать с нами в дискуссию, видимо, не имея достойного ответа на наши доводы.