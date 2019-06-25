Глава ЛНР Леонид Пасечник продемонстрировал гостям республики жесткий донбасский характер

Луганск, 25 июня. В Луганской народной республике проживает замечательный, очень гостеприимный и трудолюбивый народ. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с делегацией профсоюзов из РФ и ДНР.

Встреча состоялась в рамках празднования пятой годовщины со дня создания Федерации профсоюзов республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Народ у нас здесь, если вы обратили внимание, замечательный. Рабочие у нас очень терпеливые, большие молодцы на самом деле. В большинстве своем, конечно же, основу экономики республики составляют шахтеры, шахты, угольная промышленность, то есть шахтерский труд. А вы знаете, что это люди, у которых стальные нервы, это люди, как говорится, кремень. Поэтому у нас такой, достаточно жесткий донбасский характер, а вместе с тем мы очень гостеприимны», — сказал Пасечник.

Он отметил, что на данный момент в республике активно восстанавливается инфраструктура, разрушенная за годы военных действий, однако при этом идет развитие экономики.

«Здесь роль профсоюзов, в этом нашем правильном, добром начинании, возрастает до достаточно высокого уровня», — подчеркнул Пасечник.

Он поблагодарил гостей за поддержку и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Российской Федерацией.

«Команда председателя ФП ЛНР Олега Константиновича (Акимова) — это не только аппарат, но и все отраслевые профсоюзы, которые были объединены и вошли в состав в 2014 году и вместе в это непростое время двигались в сторону стабилизации той обстановки в социальной сфере. Самое главное, стабильность социальной сферы — это дальнейшее развитие экономики региона», — отметил заместитель председателя Московской ФП Павел Лаптев.

Председатель Владимирского областного объединения профсоюзов Надежда Сухарникова добавила, что российские профсоюзные активисты продолжат обмен опытом и сотрудничество с коллегами из ЛНР.

«Я думаю, что мы будем сотрудничать, дружить, всячески обмениваться информацией. Я действительно говорила, что дружба не знает границ, не знает расстояний, поэтому дружба будет ощущаться на долгие-долгие годы. Любая помощь, которая нужна Луганщине, думаю, будет оказана», — сказала Сухарникова.

На праздничные мероприятия по случаю пятилетия создания Федерации профсоюзов в ЛНР приехали делегации профсоюзных лидеров из Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Владимира и ДНР.