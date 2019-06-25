Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Глава ЛНР Леонид Пасечник продемонстрировал гостям республики жесткий донбасский характер

237
0 Оставить комментарий

Глава ЛНР Леонид Пасечник продемонстрировал гостям республики жесткий донбасский характер

Луганск, 25 июня. В Луганской народной республике проживает замечательный, очень гостеприимный и трудолюбивый народ. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с делегацией профсоюзов из РФ и ДНР.

Встреча состоялась в рамках празднования пятой годовщины со дня создания Федерации профсоюзов республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Народ у нас здесь, если вы обратили внимание, замечательный. Рабочие у нас очень терпеливые, большие молодцы на самом деле. В большинстве своем, конечно же, основу экономики республики составляют шахтеры, шахты, угольная промышленность, то есть шахтерский труд.

А вы знаете, что это люди, у которых стальные нервы, это люди, как говорится, кремень. Поэтому у нас такой, достаточно жесткий донбасский характер, а вместе с тем мы очень гостеприимны», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник продемонстрировал гостям республики жесткий донбасский характер

Он отметил, что на данный момент в республике активно восстанавливается инфраструктура, разрушенная за годы военных действий, однако при этом идет развитие экономики.

«Здесь роль профсоюзов, в этом нашем правильном, добром начинании, возрастает до достаточно высокого уровня», — подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник продемонстрировал гостям республики жесткий донбасский характер

Он поблагодарил гостей за поддержку и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Российской Федерацией.

«Команда председателя ФП ЛНР Олега Константиновича (Акимова) — это не только аппарат, но и все отраслевые профсоюзы, которые были объединены и вошли в состав в 2014 году и вместе в это непростое время двигались в сторону стабилизации той обстановки в социальной сфере.

Самое главное, стабильность социальной сферы — это дальнейшее развитие экономики региона», — отметил заместитель председателя Московской ФП Павел Лаптев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник продемонстрировал гостям республики жесткий донбасский характер

Председатель Владимирского областного объединения профсоюзов Надежда Сухарникова добавила, что российские профсоюзные активисты продолжат обмен опытом и сотрудничество с коллегами из ЛНР.

«Я думаю, что мы будем сотрудничать, дружить, всячески обмениваться информацией. Я действительно говорила, что дружба не знает границ, не знает расстояний, поэтому дружба будет ощущаться на долгие-долгие годы.

Любая помощь, которая нужна Луганщине, думаю, будет оказана», — сказала Сухарникова.

На праздничные мероприятия по случаю пятилетия создания Федерации профсоюзов в ЛНР приехали делегации профсоюзных лидеров из Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Владимира и ДНР.

infox - new
Автор: Светлана Бондарь
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров