Путин объяснил востребованность формата побратимства

Москва, 25 июня. Президент России Владимир Путин объяснил, почему формат побратимства востребован в современном мире, заявили в пресс-службе Кремля.

Путин в своем приветствии участникам и гостям 15-го международного заседания Конференции городов-партнеров России и Германии указал на востребованность побратимства. Президент России подчеркнул, что такой формат сотрудничества востребован на непростом этапе межгосударственных отношений.

«Он открывает широкие возможности для народной дипломатии, позволяет наращивать прямые контакты между российскими и германскими гражданами, — заметил российский лидер. — Важно, что к многоплановой кооперации по линии городов и регионов все активнее подключается молодежь обеих стран».

Глава России подчеркнул, что партнерские и побратимские связи представляют собой важную составляющую в отношениях двух стран. По мнению президента, об этом свидетельствуют итоги завершившегося перекрестного Года региональных и муниципальных партнерств.

«В рамках этой масштабной совместной инициативы заключен ряд взаимовыгодных соглашений, разработаны и реализованы перспективные двусторонние проекты в социальной, инфраструктурной, гуманитарной и других областях», — напомнил Путин.

Президент России выразил уверенность, что участники Конференции городов-партнеров России и Германии обменяются полезным опытом, проведут конструктивные беседы, а также смогут внести вклад в упрочнение доверия между немцами и россиянами.