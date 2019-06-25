В полиции подсчитали добычу московского отравителя

Москва, 25 июня. Сотрудники полиции возбудили три уголовных дела в отношении предполагаемого серийного отравителя. Мужчину подозревают в трех кражах на общую сумму 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В Москве задержан предполагаемый серийный отравитель. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии.

Как уточнили в полиции, 8 июня в полицию сообщили, что на Хохловской площади неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан. Очевидцы помогли полицейским задержать подозреваемого. При задержании «отравитель» заявил, что взял вещи знакомых на временное хранение.

Пострадавших доставили в больницы. После выписки они написали заявления в полицию. По словам потерпевших, на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил газировкой. После этого они потеряли сознание, а придя в себя, обнаружили пропажу денег и телефонов.

Подозреваемый после этого дал признательные показания.

В понедельник в полицию обратилась третья потерпевшая. При проверке полицейские установили, что все три преступления были идентичны. Общий ущерб превысил 80 тыс. рублей.

В квартире задержанного прошли обыски. Полицейские нашли там три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом. Сейчас порошок проверяют эксперты.

Ранее один из пострадавших объяснил, почему принял предложение угоститься напитком от незнакомца. Как сообщал телеканал «360», молодой человек рассказал, что проводил время с друзьями на Чистопрудном бульваре, когда в их компании неожиданно появился еще один человек. Незнакомца, представившегося Муратом, приняли за «знакомого знакомых». Непринужденно он предложил им выпить газировки. После этого молодой человек оказался в коме.