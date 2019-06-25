Вдова Караченцова ответила на предложение о новом замужестве

Москва, 25 июня. Вдова легендарного советского и российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина ответила на предложение журналиста о новом замужестве. По словам женщины, она никогда больше не найдет никого, кто был бы похож на Караченцова, а другого ей не нужно.

«Кто может быть равным моему Коле по уму, таланту и энциклопедическим знаниям? Он был уникальным человеком, второго такого трудно найти. Кроме того, у меня есть сын, невестка, внуки, пять кошек и четыре попугая! Мне есть, чем заниматься», — отметила она.

Поргина подчеркнула, что настоящая любовь в жизни человека бывает лишь один раз, а другие варианты ее не интересуют, пишет издание «Собеседник».

Напомним, что 2017 году у Караченцова была обнаружена неоперабельная раковая опухоль в левом легком. Актер скончался в октябре 2018 года в отделении реанимации онкологической больницы. Причиной смерти стал отказ почек. В октябре 2018 года артист был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли родные, близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди пришедших были художественный руководитель московского «Ленкома» Марк Захаров, народная артистка СССР Инна Чурикова, кинорежиссер Глеб Панфилов. По словам давней подруги Караченцова, поэта и композитора Елены Суржиковой, артист просил супругу Людмилу Поргину не плакать на его похоронах.

Наибольшую популярность Караченцову принесли фильмы «Старший сын», «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Благочестивая Марта», «Дом, который построил Свифт», «Человек с бульвара Капуцинов», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», а также сериал «Петербургские тайны».