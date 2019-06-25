Египет на саммите «Россия — Африка» предложит уделить внимание инвестициям в регион

Москва, 25 июня. Египет на саммите «Россия — Африка», запланированном на 24 октября в Сочи, предложит участникам мероприятия уделить внимание вопросу расширения инвестиций в инфраструктуру региона. Об этом рассказал глава МИД государства Самех Шукри.

Первый саммит пройдет осенью под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Шукри отметил, что лидер африканского государства весьма заинтересован в расширении торговли и инвестиций партнеров Каира в инфраструктуру континента.

«Развитие инфраструктуры будет иметь решающее значение для расширения связей внутри континента и устойчивого экономического роста», — передает заявление иностранного министра ТАСС.

Напомним, инициативу проведения форума «Россия — Африка» президент РФ впервые озвучил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. 25 февраля 2019 года он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента. В частности, на форум может прибыть президент Анголы, которого Путин пригласил в Сочи во время последней встречи.

Кроме того, президент Мадагаскара Андри Раджоелина заявил о намерении принять участие в саммите. Как отметил министр обороны страны генерал Ричард Ракотонирина, у двух государства есть «много точек соприкосновения».