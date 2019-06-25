Еще один российский десантный полк появится в Крыму

Москва, 25 июня. Министерство обороны РФ планирует сформировать еще один десантно-штурмовой полк в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии в Крыму. Об этом во вторник заявил депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

«Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — пояснил он ТАСС.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.