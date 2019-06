Глава Карачаево-Черкесии нашел замену Арашукову в Совфеде РФ

В соответствии с Федеральным Законом «О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации» подписал Указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики. #россия #советфедерации #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр

