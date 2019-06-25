Глава Карачаево-Черкесии нашел замену Арашукову в Совфеде РФ

Пятигорск, 25 июня. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил нового представителя в Совете Федерации от исполнительной власти региона вместо Рауфа Арашукова, против которого заведено уголовное дело.

Арашукова в Совфеде РФ заменит Крым Казаноков.

«Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики», — прокомментировал свой выбор Темрезов на странице в Instagram.

Казаноков ранее уже представлял интересы республики в Совфеде. В феврале 2016 года он был назначен сенатором от Карачаево-Черкесии, однако через семь месяцев его сменил Рауф Арашуков.

В 2017 году Казаноков был избран депутатом думы Черкесска.

Напомним, в январе этого года 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Сенатора обвинили в участии в преступной группировке, а также убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

После скандала вокруг Арашукова Совет Федерации лишил его статуса сенатора. Все обвинения фигурант уголовного дела категорически отвергает.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы продлить до октября срока ареста экс-члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.